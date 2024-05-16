К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Полтава, ул. Алмазная, 5 Всего: упаковка (1) 199,71 Экономия: -15,81 грн 183,90 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А Всего: упаковка (1) 221,78 Экономия: -20,16 грн 201,62 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Каменское, просп. Свободы, 57 Всего: упаковка (1) 224,69 Экономия: -24,97 грн 199,72 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 19:30 График работы Каменское, ул. Мурахтова, 1-А Всего: упаковка (1) 169,20 Экономия: -13,37 грн 155,83 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, ул. Каменская, 40-Д Всего: упаковка (1) 202,71 Экономия: -27,02 грн 175,69 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, ул. Калиновая, 1 Всего: упаковка (2) 222,12 Экономия: -21,55 грн 200,57 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Харьков, просп. Героев Харькова, 256 Всего: упаковка (9) 173,93 Экономия: -20,05 грн 153,88 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, ул. Ладожская, 14 Всего: упаковка (1) 263,69 Экономия: -21,65 грн 242,04 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, просп. Металлургов, 16 Всего: упаковка (1) 235,61 Экономия: -26,26 грн 209,35 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Запорожье, ул. Сталеваров, 32 Всего: упаковка (2) 250,39 Экономия: -24,15 грн 226,24 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Одесса, ул. Черняховского, 1-А Всего: упаковка (1) 225,39 Экономия: -10,18 грн 215,21 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Запорожье, ул. Северокольцевая, 15 Всего: упаковка (1) 237,23 Экономия: -27,88 грн 209,35 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, ул. Чумаченко, 34 Всего: упаковка (1) 269,39 Экономия: -34,41 грн 234,98 грн Забронировать