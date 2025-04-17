Винница (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
344,78
Экономия при брони: -79,90 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
341,97
Экономия при брони: -77,09 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
336,14
Экономия при брони: -71,26 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
339,32
Экономия при брони: -16,58 грн
Аптека копейка
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
358,26
Экономия при брони: -23,14 грн
Здорова родина
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.3 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
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Бажаемо здоровья
Турбов, ул. Мира, 103
19.9 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Бажаемо здоровья
Калиновка, ул. Независимости, 18
24.5 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Бажаемо здоровья
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Е
33.6 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека низких цен
Жмеринка, ул. Центральная, 1
35.6 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
348,25
Экономия при брони: -16,58 грн
Бажаемо здоровья
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46-А
58.7 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Здорова родина
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
59.0 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Авк фарм
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
262,00
Экономия при брони: -7,86 грн
Бажаемо здоровья
Бердичев, ул. Европейская, 3
73.4 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Бажаемо здоровья
Бердичев, пл. Соборная, 17
73.5 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Бажаемо здоровья
Гайсин, ул. 1-го Мая, 32
80.4 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Народная аптека
Монастырище, ул. Мира, 20
99.7 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Бажаемо здоровья
Монастырище, ул. Мира, 20
99.7 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Бажаемо здоровья
Могилев-Подольский, ул. Полтавская, 85
101.5 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм