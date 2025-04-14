Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
344,14
Экономия при брони: -65,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
308,98
Экономия при брони: -22,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
343,80
Экономия при брони: -74,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Добровольцев, 10/2
6.5 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
302,77
Экономия при брони: -11,24 грн
Аптека копейка
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 63-А
11.7 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
334,69
Экономия при брони: -12,44 грн
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109
13.0 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Высоцкого, 23
13.7 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
334,07
Экономия при брони: -11,84 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 118
14.0 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
15.0 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
328,48
Экономия при брони: -22,40 грн
Полимед
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, перек. Украинских Героев / Караванского Святослава, 7/36
3.7 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Полимед
Одесса, ул. Европейская, 14
3.9 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
В городах рядом
Аптека шар@
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 2-М
42.2 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
343,66
Экономия при брони: -21,46 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
109.4 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
312,12
Экономия при брони: -11,43 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
109.6 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
334,30
Экономия при брони: -11,79 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
110.1 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
320,38
Экономия при брони: -13,88 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
111.6 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
311,22
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
111.7 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
317,30
Экономия при брони: -10,84 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
111.7 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
322,32
Экономия при брони: -21,64 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
112.1 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
327,10
Экономия при брони: -20,44 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
112.2 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
342,85
Экономия при брони: -20,58 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Декабристов, 16
112.9 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
316,39
Экономия при брони: -22,22 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Космонавтов, 62
114.8 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм