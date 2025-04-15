Львов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
342,07
Экономия при брони: -66,26 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
338,57
Экономия при брони: -62,53 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
336,69
Экономия при брони: -58,16 грн
Здорова родина
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
345,50
Экономия при брони: -22,76 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
355,46
Экономия при брони: -49,08 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
355,42
Экономия при брони: -20,94 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
292,89
Экономия при брони: -14,53 грн
Пульс
Львов, ул. Субботовская, 2-А
3.7 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Пульс
Львов, ул. Лычаковская, 152
3.8 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
3.8 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Здорова родина
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 24
3.9 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
288,49
Экономия при брони: -0,73 грн
Пульс
Львов, ул. Гринченко, 2-А
4.5 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Пульс
Львов, ул. Щурата, 5/7
4.7 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека копейка
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
344,99
Экономия при брони: -22,56 грн
Пульс
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека шар@
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
340,32
Экономия при брони: -64,63 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
337,05
Экономия при брони: -60,92 грн