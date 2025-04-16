Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
339,29
Экономия при брони: -60,63 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
361,79
Экономия при брони: -23,45 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
338,18
Экономия при брони: -16,03 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
338,22
Экономия при брони: -59,88 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
284,05
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
319,00
Экономия при брони: -12,34 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
325,62
Экономия при брони: -19,49 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
3.3 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
316,10
Экономия при брони: -19,38 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
343,27
Экономия при брони: -20,78 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
312,81
Экономия при брони: -11,89 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
358,23
Экономия при брони: -19,89 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
337,12
Экономия при брони: -41,24 грн