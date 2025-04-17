Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
342,17
Экономия при брони: -19,37 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
326,39
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
312,20
Экономия при брони: -14,17 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Всехсвятская, 18
3.6 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Независимости, 56
5.0 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Козелец, ул. Соборности, 53/4
65.5 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека твоей родини
Козелец, ул. Лоскота Евгения, 12-Б
65.9 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
66.8 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
321,61
Экономия при брони: -48,73 грн
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126
66.8 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Мед-сервис
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
66.8 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Бажаемо здоровья
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
84.8 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г
114.9 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм
Бажаемо здоровья
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 2-Г
115.0 км
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г №1
Новалик-Фарм