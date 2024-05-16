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Алмиба раствор 120 мл, №1 - Киев (482148) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10)
455,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
468,32 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
546,50
Экономия: -88,80 грн
457,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
464,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
526,13
Экономия: -80,84 грн
445,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
527,43
Экономия: -77,87 грн
449,56 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
560,95
Экономия: -16,83 грн
544,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
515,44
Экономия: -89,54 грн
425,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (1)
571,70
Экономия: -114,00 грн
457,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
515,30
Экономия: -15,46 грн
499,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
533,17
Экономия: -54,84 грн
478,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
480,55 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 25-А
Всего: упаковка (5)
535,90
Экономия: -78,20 грн
457,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
435,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (2)
559,90
Экономия: -102,20 грн
457,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (6)
583,10
Экономия: -125,40 грн
457,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
534,15
Экономия: -16,02 грн
518,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
496,22
Экономия: -29,32 грн
466,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
456,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
476,42
Экономия: -40,06 грн
436,36 грн