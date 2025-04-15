Львов (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков
360,10 грн
Пульс
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.1 км
Алгезикам® раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим-Харьков