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Диаретон (Diareton)
Диаретон (Diareton)
Одесса
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
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Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
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Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
218,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
196,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
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Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
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Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
218,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
196,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
257.1 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
344.1 км
Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
218,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
196,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
158,00
Экономия при брони:
-18,00 грн
140,00
грн
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Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
180,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
158,00
грн
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Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
220,00
Экономия при брони:
-30,00 грн
190,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
367.0 км
Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
211,00
Экономия при брони:
-25,00 грн
186,00
грн
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Элитфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
367.1 км
Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
180,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
158,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
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Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
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Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
211,00
Экономия при брони:
-21,00 грн
190,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
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Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
369.8 км
Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
211,00
Экономия при брони:
-25,00 грн
186,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
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Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
Забронировать
Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
211,00
Экономия при брони:
-25,00 грн
186,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
Забронировать
Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
Забронировать
Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
218,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
196,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
393.9 км
Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
211,00
Экономия при брони:
-21,00 грн
190,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
Забронировать
Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
Забронировать
Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
218,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
196,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.6 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
Забронировать
Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
Забронировать
Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
218,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
196,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
440.2 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
Забронировать
Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
Забронировать
Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
218,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
196,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
449.2 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
Забронировать
Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
Забронировать
Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
218,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
196,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
507.4 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
Забронировать
Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
Забронировать
Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
218,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
196,00
грн
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