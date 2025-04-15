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Диаретон (Diareton)
Диаретон (Diareton)
Днепр
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
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Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
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Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
218,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
196,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
158,00
Экономия при брони:
-18,00 грн
140,00
грн
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Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
180,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
158,00
грн
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Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
220,00
Экономия при брони:
-30,00 грн
190,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
67.1 км
Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
211,00
Экономия при брони:
-21,00 грн
190,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
67.9 км
Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
211,00
Экономия при брони:
-25,00 грн
186,00
грн
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Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
69.1 км
Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
180,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
158,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
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Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
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Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
211,00
Экономия при брони:
-21,00 грн
190,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
71.9 км
Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
211,00
Экономия при брони:
-25,00 грн
186,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
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Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
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Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
Забронировать
Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
211,00
Экономия при брони:
-25,00 грн
186,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
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Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
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Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
218,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
196,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
198.6 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
199.6 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
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Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
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Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
218,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
196,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
237.7 км
Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
218,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
196,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
379.2 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
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Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
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Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
218,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
196,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
380.4 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
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Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
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Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
218,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
196,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
382.9 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
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Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
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Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
218,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
196,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
395.2 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
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Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
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Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
218,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
196,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
399.8 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
141,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
140,00
грн
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Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
211,00
Экономия при брони:
-15,00 грн
196,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
689.8 км
Диаретон капли 30 мл №1
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
140,00
грн
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Диаретон сироп 200 мл №1
Красота и Здоровье
170,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
158,00
грн
Забронировать
Диаретон капсулы 400 мг блистер №10
Красота и Здоровье
218,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
196,00
грн
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