Дроспифем 30 (Drospifem® 30)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
391,65
Экономия при брони: -46,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
388,47
Экономия при брони: -51,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
365,30
Экономия при брони: -11,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
385,84
Экономия при брони: -48,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
398,61
Экономия при брони: -61,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
365,30
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
381,57
Экономия при брони: -50,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
381,90
Экономия при брони: -50,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
389,46
Экономия при брони: -48,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
379,77
Экономия при брони: -39,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина