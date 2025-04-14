Дроспифем 30 (Drospifem® 30)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
384,73
Экономия при брони: -17,92 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
381,09
Экономия при брони: -15,06 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
381,24
Экономия при брони: -35,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
378,69
Экономия при брони: -33,15 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,70
Экономия при брони: -14,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
389,94
Экономия при брони: -44,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
365,30
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
388,70
Экономия при брони: -22,11 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
392,29
Экономия при брони: -20,16 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
378,14
Экономия при брони: -40,38 грн