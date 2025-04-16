Дроспифем 30 (Drospifem® 30)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
390,74
Экономия при брони: -24,67 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
389,11
Экономия при брони: -23,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
385,29
Экономия при брони: -44,60 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
360,29
Экономия при брони: -43,15 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
387,81
Экономия при брони: -21,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
378,65
Экономия при брони: -49,71 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
365,86
Экономия при брони: -48,55 грн