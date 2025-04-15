Дроспифем 30 (Drospifem® 30)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,70
Экономия при брони: -29,30 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,70
Экономия при брони: -29,30 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
388,51
Экономия при брони: -45,71 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
396,14
Экономия при брони: -37,62 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
374,70
Экономия при брони: -36,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,70
Экономия при брони: -29,30 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,70
Экономия при брони: -29,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
365,50
Экономия при брони: -43,66 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
365,30
Экономия при брони: -26,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
347,40
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
373,60
Экономия при брони: -35,20 грн