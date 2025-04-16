Дроспифем 30 (Drospifem® 30)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
387,55
Экономия при брони: -54,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
385,53
Экономия при брони: -39,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
395,06
Экономия при брони: -45,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
386,74
Экономия при брони: -39,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
383,94
Экономия при брони: -35,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
387,40
Экономия при брони: -40,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
382,19
Экономия при брони: -45,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
386,85
Экономия при брони: -50,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
382,67
Экономия при брони: -45,88 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина