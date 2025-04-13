Дроспифем 30 (Drospifem® 30)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 260 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
377,43
Экономия при брони: -36,78 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
391,51
Экономия при брони: -50,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
365,30
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
374,70
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
390,62
Экономия при брони: -50,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
383,99
Экономия при брони: -43,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
386,78
Экономия при брони: -46,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина