Дроспифем 30 (Drospifem® 30)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
371,60
Экономия при брони: -24,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
365,30
Экономия при брони: -17,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
369,87
Экономия при брони: -43,06 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
386,60
Экономия при брони: -20,64 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
378,91
Экономия при брони: -52,10 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
386,19
Экономия при брони: -19,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
385,89
Экономия при брони: -19,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
377,39
Экономия при брони: -11,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина