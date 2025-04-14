Дроспифем 20 (Drospifem® 20)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
392,06
Экономия при брони: -25,88 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
380,76
Экономия при брони: -29,54 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,70
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
389,94
Экономия при брони: -38,72 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,70
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
381,42
Экономия при брони: -39,77 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
392,29
Экономия при брони: -20,16 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
399,99
Экономия при брони: -33,83 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
380,21
Экономия при брони: -32,86 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
389,93
Экономия при брони: -37,94 грн