Киев
Дроспифем 20 (Drospifem® 20)

Дроспифем 20 (Drospifem® 20)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 97 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
379,33
Экономия при брони: -36,35 грн
342,98 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
394,50
Экономия при брони: -42,84 грн
351,66 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
343,51 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
308,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
387,37
Экономия при брони: -21,46 грн
365,91 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
390,57
Экономия при брони: -24,66 грн
365,91 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
316,44 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
369,96
Экономия при брони: -51,43 грн
318,53 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
312,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
385,29
Экономия при брони: -44,60 грн
340,69 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
378,98
Экономия при брони: -38,29 грн
340,69 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,70
Экономия при брони: -16,60 грн
351,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
345,97 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
392,04
Экономия при брони: -44,37 грн
347,67 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
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