Дроспифем 20 (Drospifem® 20)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
389,35
Экономия при брони: -22,52 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
365,30
Экономия при брони: -26,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
365,30
Экономия при брони: -26,70 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
388,51
Экономия при брони: -42,46 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
388,73
Экономия при брони: -36,88 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,70
Экономия при брони: -29,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
374,70
Экономия при брони: -36,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,70
Экономия при брони: -29,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
365,30
Экономия при брони: -26,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
365,30
Экономия при брони: -26,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
384,45
Экономия при брони: -40,81 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
347,40
Экономия при брони: -8,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,70
Экономия при брони: -29,10 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG