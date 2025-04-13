Дроспифем 20 (Drospifem® 20)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 539 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
365,30
Экономия при брони: -14,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
365,30
Экономия при брони: -16,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Фармация
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
386,50
Экономия при брони: -58,68 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
380,15
Экономия при брони: -41,87 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
385,51
Экономия при брони: -39,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
379,11
Экономия при брони: -35,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
379,81
Экономия при брони: -14,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
384,91
Экономия при брони: -33,06 грн