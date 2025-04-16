Дроспифем 20 (Drospifem® 20)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
374,70
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
347,32
Экономия при брони: -19,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
329,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
392,89
Экономия при брони: -55,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
386,74
Экономия при брони: -51,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
383,94
Экономия при брони: -48,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
381,13
Экономия при брони: -45,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
389,48
Экономия при брони: -44,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
384,75
Экономия при брони: -39,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
382,67
Экономия при брони: -37,58 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
383,15
Экономия при брони: -17,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG