Киев
Дроспифем 20 (Drospifem® 20)

Дроспифем 20 (Drospifem® 20)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 56 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
325,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
321,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
380,98
Экономия при брони: -55,74 грн
325,24 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
380,40
Экономия при брони: -56,50 грн
323,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
325,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
388,47
Экономия при брони: -36,70 грн
351,77 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
386,19
Экономия при брони: -34,36 грн
351,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
365,30
Экономия при брони: -18,00 грн
347,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
385,89
Экономия при брони: -43,57 грн
342,32 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
378,41
Экономия при брони: -35,49 грн
342,92 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное