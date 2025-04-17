Дроспифем 20 (Drospifem® 20)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
380,98
Экономия при брони: -55,74 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
380,40
Экономия при брони: -56,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
388,47
Экономия при брони: -36,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
386,19
Экономия при брони: -34,36 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
367,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
365,30
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
385,89
Экономия при брони: -43,57 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Дроспифем 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Dermapharm AG
378,41
Экономия при брони: -35,49 грн