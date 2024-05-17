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Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер, №14 - Одесса (183279) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 328 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (4)
239,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 18 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1)
271,30
Экономия: -41,80 грн
229,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 15:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (1)
269,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (8), блистер (1)
249,26
Экономия: -9,08 грн
240,18 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 18 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (2)
271,40 грн
Мелисса
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (2)
253,40 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
249,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 18 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
271,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (2)
233,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (3), блистер (1)
283,61
Экономия: -57,56 грн
226,05 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (2)
260,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
261,65
Экономия: -36,71 грн
224,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
271,37
Экономия: -40,96 грн
230,41 грн
Софья
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (2)
249,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
254,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
239,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
264,60 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (3)
260,77
Экономия: -30,66 грн
230,11 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
232,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (5)
275,03
Экономия: -50,09 грн
224,94 грн