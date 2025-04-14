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Броксинак

Броксинак

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 231 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
389,86 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
423,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
420,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
385,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
464,42
Экономия при брони: -20,19 грн
444,23 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 4 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
423,40 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 4 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
429,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
458,52
Экономия при брони: -33,14 грн
425,38 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
456,85
Экономия при брони: -38,38 грн
418,47 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
409,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
405,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
500,61
Экономия при брони: -82,14 грн
418,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
445,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
391,31 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
403,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
471,12
Экономия при брони: -77,48 грн
393,64 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
381,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
460,65
Экономия при брони: -42,18 грн
418,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
426,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
479,67
Экономия при брони: -71,01 грн
408,66 грн
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