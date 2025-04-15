Львов (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
464,79
Экономия при брони: -59,19 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
436,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
471,08
Экономия при брони: -43,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
436,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
424,30
Экономия при брони: -14,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
424,30
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
459,00
Экономия при брони: -49,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
469,30
Экономия при брони: -59,40 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
447,50
Экономия при брони: -37,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
436,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
424,30
Экономия при брони: -14,40 грн
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
457,40
Экономия при брони: -47,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
482,68
Экономия при брони: -85,57 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
456,00
Экономия при брони: -46,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma