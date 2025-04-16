Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
443,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
469,92
Экономия при брони: -65,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
415,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
467,47
Экономия при брони: -55,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
470,05
Экономия при брони: -65,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
487,91
Экономия при брони: -76,16 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
467,04
Экономия при брони: -24,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
434,10
Экономия при брони: -26,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
462,58
Экономия при брони: -50,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
462,38
Экономия при брони: -72,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
443,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
470,13
Экономия при брони: -65,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
476,51
Экономия при брони: -86,36 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
443,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
466,78
Экономия при брони: -25,34 грн