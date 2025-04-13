Харьков (адрес не указан)
Доступно в 264 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
461,58
Экономия при брони: -36,49 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
445,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
470,10
Экономия при брони: -39,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
445,40 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
471,03
Экономия при брони: -43,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
479,21
Экономия при брони: -87,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
490,70
Экономия при брони: -66,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma