Киев
Броксинак

Броксинак

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
446,60
Экономия при брони: -30,80 грн
415,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
417,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
399,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
446,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
415,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
495,64
Экономия при брони: -102,48 грн
393,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
446,20
Экономия при брони: -30,40 грн
415,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
484,78
Экономия при брони: -70,44 грн
414,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
444,70
Экономия при брони: -28,90 грн
415,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
458,84
Экономия при брони: -65,96 грн
392,88 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
460,80
Экономия при брони: -45,00 грн
415,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
377,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
462,74
Экономия при брони: -81,90 грн
380,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
395,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
462,97
Экономия при брони: -70,25 грн
392,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
397,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
447,40
Экономия при брони: -31,60 грн
415,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
459,04
Экономия при брони: -14,49 грн
444,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
446,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
446,20 грн
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