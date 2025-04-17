Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
446,60
Экономия при брони: -30,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
446,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
495,64
Экономия при брони: -102,48 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
446,20
Экономия при брони: -30,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
484,78
Экономия при брони: -70,44 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
444,70
Экономия при брони: -28,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
458,84
Экономия при брони: -65,96 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
460,80
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
462,74
Экономия при брони: -81,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
462,97
Экономия при брони: -70,25 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
447,40
Экономия при брони: -31,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
459,04
Экономия при брони: -14,49 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
446,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Броксинак капли глазные 0.09 % флакон с капельницей 1.7 мл №1
Sentiss Pharma
446,20 грн