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Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл кассета в пачке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (407963) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
827,45
Экономия: -91,73 грн
735,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
801,65
Экономия: -65,93 грн
735,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
737,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: раствор для инъекций (7)
795,99
Экономия: -100,41 грн
695,58 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), ампула (6)
1050,10
Экономия: -347,20 грн
702,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
787,84
Экономия: -70,82 грн
717,02 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (5), ампула (2)
810,08
Экономия: -88,37 грн
721,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
737,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
737,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
825,00
Экономия: -107,98 грн
717,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
681,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
737,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), ампула (6)
800,36
Экономия: -63,33 грн
737,03 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: раствор для инъекций (4)
791,93
Экономия: -111,45 грн
680,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: раствор для инъекций (6)
802,34
Экономия: -80,49 грн
721,85 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
682,36 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
801,28
Экономия: -70,41 грн
730,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (2)
723,31 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
737,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
737,00 грн