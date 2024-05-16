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БАЛЬЗАМ МИНТАЛОН ДЕТСКИЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ бальзам 30 г при ожогах, ранах, укусах насекомых - Киев (449264) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
94,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
94,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирпы Георгия, 2-Б
Всего: упаковка (1)
94,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
Всего: упаковка (1)
86,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
77,37
Экономия: -2,68 грн
74,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
86,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
95,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 16-Б
Всего: упаковка (1)
94,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
94,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
Всего: упаковка (1)
94,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (2)
94,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
Всего: упаковка (1)
94,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 11-А
Всего: упаковка (2)
87,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (1)
93,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (2)
93,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 1
Всего: упаковка (1)
94,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дегтяревская, 62
Всего: упаковка (2)
93,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 6
Всего: упаковка (1)
93,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-А
Всего: упаковка (1)
93,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (2)
93,68 грн