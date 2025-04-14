Киев
Солизим® (Solizymum)

Солизим® (Solizymum)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 87 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
51,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
48,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
66,25
Экономия при брони: -3,20 грн
63,05 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
71,73
Экономия при брони: -3,06 грн
68,67 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
54,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
43,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
49,82 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
71,36
Экономия при брони: -2,70 грн
68,66 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
49,86 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
41,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
60,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
71,12
Экономия при брони: -2,47 грн
68,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
49,86 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
60,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
68,30
Экономия при брони: -11,90 грн
56,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
49,86 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
49,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
56,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
48,36 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
73,09
Экономия при брони: -4,47 грн
68,62 грн
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