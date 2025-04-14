Одесса (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
66,25
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
71,73
Экономия при брони: -3,06 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
71,36
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
71,12
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
68,30
Экономия при брони: -11,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
73,09
Экономия при брони: -4,47 грн