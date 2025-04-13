Киев (адрес не указан)
Доступно в 274 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
58,97
Экономия при брони: -10,79 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
68,70
Экономия при брони: -3,12 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
65,79
Экономия при брони: -10,38 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
58,78
Экономия при брони: -3,37 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
63,16
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
59,34
Экономия при брони: -3,93 грн