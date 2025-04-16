Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
60,10
Экономия при брони: -3,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
72,15
Экономия при брони: -3,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
72,21
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
71,49
Экономия при брони: -2,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
71,62
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
71,86
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
67,00
Экономия при брони: -3,44 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
29,44
Экономия при брони: -2,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
63,46
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
71,34
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
73,24
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
66,18
Экономия при брони: -4,50 грн