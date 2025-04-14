Днепр (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
59,57
Экономия при брони: -3,75 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
60,77
Экономия при брони: -4,94 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
72,04
Экономия при брони: -3,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
36,37
Экономия при брони: -1,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
62,09
Экономия при брони: -3,12 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
71,35
Экономия при брони: -2,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
71,26
Экономия при брони: -2,28 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
59,24
Экономия при брони: -3,85 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
59,29
Экономия при брони: -5,43 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
59,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
71,45
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
59,37
Экономия при брони: -15,96 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
58,84
Экономия при брони: -3,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
64,08
Экономия при брони: -3,29 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Независимости, 16
4.9 км
Солизим® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20000 ЛЕ блистер №20
Витамины