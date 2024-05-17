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АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше, №10 - Львов (594093) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: саше (5)
90,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
126,99
Экономия: -26,86 грн
100,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
129,50
Экономия: -29,37 грн
100,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
91,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: порошок для оральной суспензии (4)
107,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: порошок для оральной суспензии (4)
99,65 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (1)
121,50
Экономия: -21,37 грн
100,13 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: порошок для оральной суспензии (1)
108,50
Экономия: -8,37 грн
100,13 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
107,83
Экономия: -0,87 грн
106,96 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: порошок для оральной суспензии (5)
108,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Лычаковская, 187
Всего: порошок для оральной суспензии (6)
129,50
Экономия: -29,37 грн
100,13 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (1)
108,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1)
91,20 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
139,50
Экономия: -39,37 грн
100,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 59
Всего: упаковка (2)
91,40 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (1)
114,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Величковского, 40
Всего: саше (5)
90,50 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
Всего: порошок для оральной суспензии (6)
95,35
Экономия: -0,26 грн
95,09 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (1)
107,16
Экономия: -0,38 грн
106,78 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
107,72 грн