АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше, №10 - Харьков (594093) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Всего: порошок для оральной суспензии (3)
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Харьков, ул. Сумская, 71
Аптека низких цен
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Всего: порошок для оральной суспензии (7)
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Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, проезд Стадионный, 11
В других городах:
Астарта
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
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Песочин, ул. Квартальная, 14
Бажаемо здоровья
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Всего: саше (4)
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Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Бажаемо здоровья
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Всего: саше (1)
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Первомайский, м-н 4-й, 5
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Всего: саше (8)
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Ахтырка, пл. Успенская, 3
Экономная аптека
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Машевка, ул. Независимости, 123
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Изюм, ул. Старопочтовая, 16
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Всего: саше (2)
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Лозовая, ул. Благовещенская, 8
Бажаемо здоровья
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Всего: саше (6)
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Перещепино, ул. Шевченко Тараса, 25
Мед-сервис
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Полтава, просп. Мира, 30-А
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Полтава, ул. Небесной Сотни, 79-А
Мед-сервис
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Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Мед-сервис
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Всего: порошок для оральной суспензии (2)
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Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Аптека копейка
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Всего: порошок для оральной суспензии (3)
Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Аптека низких цен
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Всего: порошок для оральной суспензии (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
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Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
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Всего: саше (4)
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Полтава, ул. Кагамлика, 64-А
Бажаемо здоровья
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Всего: саше (7)
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Полтава, ул. Европейская, 147