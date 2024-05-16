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АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше, №10 - Харьков (594093) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: порошок для оральной суспензии (3)
108,28
Экономия: -11,55 грн
96,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: порошок для оральной суспензии (7)
135,96
Экономия: -7,60 грн
128,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (1)
109,50
Экономия: -9,37 грн
100,13 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (1)
118,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Песочин, ул. Квартальная, 14
Всего: упаковка (1)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: саше (4)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Всего: саше (1)
91,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, пл. Успенская, 3
Всего: саше (8)
91,20 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Машевка, ул. Независимости, 123
Всего: упаковка (1)
99,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (1)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 8
Всего: саше (2)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Перещепино, ул. Шевченко Тараса, 25
Всего: саше (6)
91,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
104,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 79-А
Всего: упаковка (1)
91,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Всего: упаковка (1)
99,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: порошок для оральной суспензии (2)
100,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: порошок для оральной суспензии (3)
114,21
Экономия: -11,30 грн
102,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: порошок для оральной суспензии (3)
108,06
Экономия: -6,06 грн
102,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
99,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Кагамлика, 64-А
Всего: саше (4)
91,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 147
Всего: саше (7)
91,40 грн