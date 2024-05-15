АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше, №10 - Днепр (Днепропетровск) (594093) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 12 аптеках
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Аптека шар@
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Днепр, ул. Семафорная, 28
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Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Аптека копейка
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Каменское, ул. Соборная, 6-А
Народная аптека
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Всего: порошок для оральной суспензии (1)
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Каменское, ул. Мира, 17
Бажаемо здоровья
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Всего: саше (4)
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-А
Мед-сервис
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Всего: порошок для оральной суспензии (3)
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Аптека низких цен
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Всего: порошок для оральной суспензии (6)
Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Казацкая, 2