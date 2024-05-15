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АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше, №10 - Днепр (Днепропетровск) (594093) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
114,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: порошок для оральной суспензии (1)
110,68
Экономия: -7,60 грн
103,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: порошок для оральной суспензии (5)
112,74
Экономия: -4,38 грн
108,36 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: порошок для оральной суспензии (2)
111,99
Экономия: -13,73 грн
98,26 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (2)
111,78
Экономия: -9,90 грн
101,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Временная, 2
Всего: упаковка (1)
110,84
Экономия: -6,34 грн
104,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
Всего: порошок для оральной суспензии (9)
112,58
Экономия: -6,58 грн
106,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 54
Всего: упаковка (2)
151,00
Экономия: -49,20 грн
101,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
108,99
Экономия: -8,86 грн
100,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
109,86
Экономия: -6,86 грн
103,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
Всего: упаковка (1)
119,50
Экономия: -19,37 грн
100,13 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: порошок для оральной суспензии (6)
111,38
Экономия: -9,10 грн
102,28 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (1)
107,26
Экономия: -5,87 грн
101,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
106,58
Экономия: -9,35 грн
97,23 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: порошок для оральной суспензии (1)
126,00
Экономия: -22,20 грн
103,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-А
Всего: саше (4)
91,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
Всего: порошок для оральной суспензии (3)
99,82 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Всего: упаковка (1)
91,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1), саше (1)
102,48
Экономия: -3,48 грн
99,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
Всего: порошок для оральной суспензии (6)
105,44
Экономия: -10,60 грн
94,84 грн