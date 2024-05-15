Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище различных группДиетические добавки, применяемые при гельминтозахАнтиглистЦены в аптеках

Антиглист капсулы 0,4 г, №30 - Днепр (Днепропетровск) (240625) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (1)
92,99
Экономия: -21,48 грн
71,51 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
83,99
Экономия: -12,48 грн
71,51 грн
В других городах:
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
81,00
Экономия: -15,30 грн
65,70 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
81,00
Экономия: -15,30 грн
65,70 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
81,00
Экономия: -16,50 грн
64,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
64,65
Экономия: -6,98 грн
57,67 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Химиков, 30/4-А
Всего: упаковка (2)
85,50
Экономия: -13,99 грн
71,51 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Смела, пер. Шевченко Тараса, 1-А
Всего: упаковка (2)
93,99
Экономия: -22,48 грн
71,51 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
Всего: упаковка (1)
66,93
Экономия: -6,90 грн
60,03 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (2)
78,00
Экономия: -2,34 грн
75,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
83,84
Экономия: -10,49 грн
73,35 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
89,50
Экономия: -17,99 грн
71,51 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 3
Всего: упаковка (1)
85,50
Экономия: -13,99 грн
71,51 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
Всего: упаковка (1)
85,99
Экономия: -14,48 грн
71,51 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
82,99
Экономия: -11,48 грн
71,51 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
88,86
Экономия: -11,19 грн
77,67 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (1)
89,50
Экономия: -17,99 грн
71,51 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (3)
85,97
Экономия: -12,91 грн
73,06 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
Всего: упаковка (1)
92,99
Экономия: -21,48 грн
71,51 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-Д
Всего: упаковка (2)
95,50
Экономия: -23,99 грн
71,51 грн