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Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №30 - Киев (300094) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1071 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
242,99
Экономия: -53,28 грн
189,71 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
274,00
Экономия: -85,20 грн
188,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
274,00
Экономия: -85,20 грн
188,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
214,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (8)
209,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (2)
185,93 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (21)
215,07 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1)
273,50
Экономия: -84,70 грн
188,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (3)
242,99
Экономия: -53,28 грн
189,71 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
279,70
Экономия: -67,91 грн
211,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
185,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (3), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
202,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (5), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
202,89 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
274,00
Экономия: -85,20 грн
188,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
274,80
Экономия: -86,00 грн
188,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
217,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
273,40
Экономия: -84,60 грн
188,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
238,38
Экономия: -50,29 грн
188,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
213,99 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
273,40
Экономия: -84,60 грн
188,80 грн