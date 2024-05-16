Все аптеки Украины
Косметические средстваЗащитные средстваСредства защиты от насекомыхБАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл - Харьков (438857) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
23,36
Экономия: -2,14 грн
21,22 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
28,55 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (5)
22,90
Экономия: -1,86 грн
21,04 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
40,56
Экономия: -6,37 грн
34,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
Всего: упаковка (2)
24,10
Экономия: -1,24 грн
22,86 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
Всего: упаковка (4)
39,16
Экономия: -4,41 грн
34,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (1)
39,64
Экономия: -5,49 грн
34,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 7-А
Всего: упаковка (1)
39,58
Экономия: -5,38 грн
34,20 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
Всего: упаковка (2)
40,54
Экономия: -6,35 грн
34,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
Всего: упаковка (1)
39,80
Экономия: -5,60 грн
34,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
Всего: упаковка (1)
24,22
Экономия: -2,61 грн
21,61 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
Всего: упаковка (1)
23,33
Экономия: -2,50 грн
20,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 10-В
Всего: упаковка (1)
25,07
Экономия: -2,49 грн
22,58 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
Всего: упаковка (1)
23,25
Экономия: -2,18 грн
21,07 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (1)
23,69
Экономия: -2,79 грн
20,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
24,73
Экономия: -3,32 грн
21,41 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
Всего: упаковка (1)
25,24
Экономия: -3,30 грн
21,94 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 39
Всего: упаковка (1)
37,63
Экономия: -3,47 грн
34,16 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 63
Всего: упаковка (1)
25,16
Экономия: -4,14 грн
21,02 грн
Авк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
34,50 грн