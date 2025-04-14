Зубной порошок Детский (Toothpowder For kids)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
29,37
Экономия при брони: -2,05 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
5.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,56
Экономия при брони: -1,53 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,25
Экономия при брони: -1,22 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
6.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
28,77
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
28,87
Экономия при брони: -1,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,57
Экономия при брони: -1,69 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 119
13.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,19
Экономия при брони: -1,16 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
15.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,56
Экономия при брони: -1,53 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
12.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,42
Экономия при брони: -1,39 грн
Аптека шар@
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 2-М
42.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
29,14
Экономия при брони: -1,82 грн
Аптека низких цен
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
62.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,23
Экономия при брони: -1,35 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
108.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,71
Экономия при брони: -1,68 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
109.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,80
Экономия при брони: -0,92 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
110.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,96
Экономия при брони: -1,08 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
111.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,95
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
111.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,72
Экономия при брони: -0,84 грн
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
112.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,81
Экономия при брони: -0,93 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
112.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,59
Экономия при брони: -1,56 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Декабристов, 16
112.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,65
Экономия при брони: -1,77 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
114.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,03
Экономия при брони: -1,00 грн