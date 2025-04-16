Зубной порошок Детский (Toothpowder For kids)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,81
Экономия при брони: -0,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,43
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,27
Экономия при брони: -1,24 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,55
Экономия при брони: -1,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,11
Экономия при брони: -1,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,23
Экономия при брони: -1,35 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,26
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,73
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,82
Экономия при брони: -0,94 грн
В городах рядом
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
97.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,38
Экономия при брони: -1,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,03
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
99.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
23,95
Экономия при брони: -0,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
108.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,67
Экономия при брони: -1,64 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
109.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
28,67
Экономия при брони: -1,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
110.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
28,45
Экономия при брони: -1,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
23,97
Экономия при брони: -0,94 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
112.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
112.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,75
Экономия при брони: -0,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
113.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
28,88
Экономия при брони: -1,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
145.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,64
Экономия при брони: -1,76 грн