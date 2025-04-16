Зубной порошок Детский (Toothpowder For kids)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,31
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,75
Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,39
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,12
Экономия при брони: -1,24 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,47
Экономия при брони: -1,44 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,31
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
23,86
Экономия при брони: -0,83 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,41
Экономия при брони: -1,53 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,30
Экономия при брони: -1,42 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,02
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,96
Экономия при брони: -1,08 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,88
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
14.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 100 г №1
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