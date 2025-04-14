Зубной порошок Детский (Toothpowder For kids)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,47
Экономия при брони: -1,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 100 г №1
Фармаком
36,13
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 100 г №1
Фармаком
36,03
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 100 г №1
Фармаком
35,38
Экономия при брони: -1,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 26-А
7.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,94
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
22,49
Экономия при брони: -0,84 грн
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 100 г №1
Фармаком
35,30
Экономия при брони: -1,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
23,22
Экономия при брони: -1,57 грн
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 100 г №1
Фармаком
36,59
Экономия при брони: -2,46 грн
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ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
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Днепр, ул. Старочумацкая, 80
184.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 100 г №1
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Закрыто
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ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
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Экономия при брони: -0,84 грн
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Закрыто
Открывается через 50 мин
Днепр, шоссе Донецкое, 4
188.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 100 г №1
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35,40
Экономия при брони: -1,27 грн
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Закрыто
Открывается через 20 мин
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188.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,17
Экономия при брони: -1,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Миргород, ул. Гоголя, 139
188.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,35
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
193.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,39
Экономия при брони: -1,51 грн