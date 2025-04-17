Зубной порошок Детский (Toothpowder For kids)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,46
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,91
Экономия при брони: -1,03 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,73
Экономия при брони: -0,85 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,98
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,25
Экономия при брони: -1,37 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,87
Экономия при брони: -0,99 грн
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Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,08
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека шар@
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
115.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,36
Экономия при брони: -1,33 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 50 г №1
Фармаком
28,93
Экономия при брони: -1,61 грн
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 73
118.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 100 г №1
Фармаком
63,60
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Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
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