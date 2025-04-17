Генгигель жидкость для десен (Gengigel liquid for gum)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
512,70 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
512,70 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
479,89
Экономия при брони: -31,24 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
512,70 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
533,10
Экономия при брони: -69,70 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
512,70 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
512,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
512,70 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
512,70 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
512,70 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
559,00
Экономия при брони: -37,72 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
512,70 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
512,70 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
512,70 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
512,70 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
512,70 грн
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
512,70 грн
Аптека
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
512,70 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
ГЕНГИГЕЛЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕСЕН 150 мл №1
Recierpfarma
512,70 грн