Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
11.7 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
1190,00
Экономия при брони: -122,18 грн
1067,82 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 42 мин
Сахновщина, ул. Центральная, 2
153.3 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
259.6 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
53,37
Экономия при брони: -6,97 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 42 мин
Миргород, ул. Усика Якова, 2-А
261.5 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
Мед-сервис
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
263.3 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
Бажаемо здоровья
Вознесенск, ул. Одесская, 21/2-Б
288.1 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
Бажаемо здоровья
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 46-А
554.3 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
Бажаемо здоровья
Болград, просп. Соборный, 103-В
554.5 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
Подорожник
Рокитное, ул. Мицкевича, 46
686.6 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
Здорова родина
Открыто
Закроется через 12 мин
Испас, ул. Шевченко Тараса, 45
737.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони: -60,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Виноградов, ул. Мира, 8
902.7 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
510,97
Экономия при брони: -17,92 грн
Аптека низких цен
Турка, пл. Рынок, 20
904.6 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
531,60
Экономия при брони: -24,05 грн
Бажаемо здоровья
Мостиска, ул. Грушевского Михаила, 2
904.7 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz