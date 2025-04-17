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Наком
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Наком
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Винница
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Рокитное, ул. Мицкевича, 46
242.9 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Испас, ул. Шевченко Тараса, 45
258.7 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони:
-60,30 грн
473,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
361.2 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
53,37
Экономия при брони:
-6,97 грн
46,40
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 46-А
395.3 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
515,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Турка, пл. Рынок, 20
396.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
528,04
Экономия при брони:
-20,92 грн
507,12
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Мира, 8
419.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
521,94
Экономия при брони:
-28,54 грн
493,40
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
502.9 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
1190,00
Экономия при брони:
-122,18 грн
1067,82
грн
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