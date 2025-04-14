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Наком
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Одесса
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
111.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
53,37
Экономия при брони:
-6,97 грн
46,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Одесская, 21/2-Б
129.6 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 46-А
183.3 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Болград, просп. Соборный, 103-В
183.5 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Верховцево, ул. Центральная, 63
347.2 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
514,80
Экономия при брони:
-19,91 грн
494,89
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
362.2 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
1190,00
Экономия при брони:
-122,18 грн
1067,82
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Глобино, ул. Виноградная, 13
374.8 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 1/5
427.9 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Борщев, ул. Шевченко, 34
433.4 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
213,48
Экономия при брони:
-24,12 грн
189,36
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Миргород, ул. Усика Якова, 2-А
443.4 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
444.4 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
389,83
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Банилов, ул. Гостинец, 87-А
452.2 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони:
-60,30 грн
473,40
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Испас, ул. Шевченко Тараса, 45
455.2 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони:
-60,30 грн
473,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Сахновщина, ул. Центральная, 2
487.3 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Клубная, 21
558.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Рокитное, ул. Мицкевича, 46
588.6 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Виноградов, ул. Мира, 8
605.5 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
521,05
Экономия при брони:
-27,83 грн
493,22
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Свалява, ул. Киевская, 8/1
622.0 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
157,19
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Глухов, ул. Киевская, 49
623.1 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
533,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Старое Село, ул. Хмельницкого Богдана, 56
626.1 км
Наком® таблетки 250 мг + 25 мг блистер №100
Sandoz
533,70
Экономия при брони:
-60,30 грн
473,40
грн
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